В оккупированном Луганске появились проблемы с топливом из-за прилета по нефтебазе

Вечером 7 мая под ударом оказалась нефтебаза во временно оккупированном Луганске. Из-за пожара в городе уже возник дефицит топлива.

Оккупационная власть традиционно обещает жителям, что впоследствии все будет хорошо, однако на заправочных станциях ситуация критическая. Об этом рассказал глава Луганской ОГА Артем Лысогор.

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Удар по нефтебазе

Артем Лысогор убежден, что врагу придется прокладывать новую логистическую цепь и хранить топливо еще дальше от линии фронта.

Говорят о "временных трудностях". Как решить логистическую задачу с доставкой продуктов нефтепереработки в так называемой "ЛНР" пока не знают. Существующие запасы отдают российским военным,

– написал он.

Интересно, что ранее гауляйтер так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник признал, что по городу был нанесен удар. По словам оккупационных властей, возможно, были использованы ракеты ATACMS.

После попадания оккупанты долго не могли справиться с последствиями атаки, а нефтебаза продолжала гореть и на следующий день.

Потери российской армии

В Луганской ОВА также рассказали об увеличении количества потерь среди подразделений армии России. Там значительная часть мобилизованных мужчин считается пропавшими без вести.

Только на оккупированной Луганщине начались пасхальные праздники, как стал таять миф о "потерь нет". В частности, только в Алчевске насчитали более 300 новых могил местных военных из подразделений армии России,

– добавил глава ОВА.

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