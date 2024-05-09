Окупаційна влада традиційно обіцяє жителям, що згодом все буде гаразд, однак на заправних станціях ситуація критична. Про це розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Удар по нафтобазі

Артем Лисогор переконаний, що ворогові доведеться прокладати новий логістичний ланцюг і зберігати паливо ще далі від лінії фронту.

Кажуть про "тимчасові труднощі". Як розв’язати логістичну задачу із доставкою продуктів нафтопереробки у так званій "ЛНР" поки не знають. Існуючі запаси віддають російським військовим,

– написав він.

Цікаво, що раніше гауляйтер так званої "ЛНР" Леонід Пасічник визнав, що по місту було завдано удару. За словами окупаційної влади, можливо, було використано ракети ATACMS.

Після влучання окупанти довго не могли впоратись з наслідками атаки, а нафтобаза продовжувала горіти й наступного дня.

Втрати російської армії

В Луганській ОВА також розповіли про збільшення кількості втрат серед підрозділів армії Росії. Там значна частина мобілізованих чоловіків вважається зниклими без вісти.

Тільки-но на окупованій Луганщині розпочалися пасхальні свята, як став танути міф щодо "потерь нет". Зокрема, лише в Алчевську нарахували понад 300 нових могил місцевих військових із підрозділів армії Росії,

– додав очільник ОВА.

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