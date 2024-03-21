Выпустили ракету из Крыма: Силы обороны сообщили детали ракетного удара по Николаеву

Сегодня после обеда Украина стала свидетелем еще одного террористического акта со стороны России. Враг атаковал баллистикой Николаев с временно оккупированной территории Крыма.

В результате ракетного удара было повреждено промышленное предприятие. 6 человек получили травмы, к сожалению, одна женщина погибла.

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Оккупанты ударили по Николаеву баллистикой

Днем российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Силы обороны сообщили, что удар нанесли баллистической ракетой с временно оккупированного Крыма. Было повреждено промышленное предприятие.

В ГСЧС рассказали, что в результате очередного циничного удара оккупантов 6 человек были травмированы. Также известно, что одна женщина погибла.

Там добавили, что на месте удара были незначительные возгорания, их оперативно ликвидировали.

Что известно об ударе по Николаеву

Воздушную тревогу на Николаевщине объявили в 14:29. Тогда жителей призвали перейти в укрытие, чтобы не рисковать собственной жизнью и здоровьем.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о громком взрыве в городе ориентировочно в 14:33 21 марта.

Только в 14:41 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга на Херсонщине и Николаевщине.

Во время атаки или ракетного обстрела безопаснее всего находиться в укрытии или помещении с прочными стенами и крышей. Будьте осторожны и следуйте инструкциям местных властей и правоохранительных органов. Ваша безопасность важнее всего.