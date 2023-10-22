Понял, что с ногой что-то не так, – работник "Новой почты" рассказал, как пережил удар
Оккупанты вечером 21 октября ударили по терминалу "Новой почты" на Харьковщине. В результате погибли 6 человек, еще 17 пострадали.
Один из пострадавших – сотрудник компании Руслан Атаманенко. У него занозное ранение ноги. Он рассказал 24 Каналу, что вечером 21 октября отработал на месте удара и отправился выполнять другую работу. Известно, что россияне били из Белгородской области.
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По его словам, сортировать посылки на месте удара завершили раньше – до 10 вечера. Хотя обычно там работают до 12 ночи.
Удивительно, что мы так быстро это завершили, и я успел отойти в другой конец терминала. Возле меня ребята кричат: "Все на выход". Я тоже побежал с ранеными. Потом потрогал ногу, почувствовал, что что-то не то,
– сказал Атаманенко.
Сотрудник "Новой почты" рассказал, что погибшие в момент взрыва загружали отправки в автомобили. Он отметил, что это были обычные посылки для гражданских. В отправлениях находились, в частности, шины и диски. То есть то, что обычно покупают в интернет-магазинах.
"Дырочка в термобелье. Это может быть и камешек, и что угодно. Его не вытащили пока, ведь он глубоко. Это шок. Я почувствовал боль уже когда мы в бомбоубежище шли", – отметил Руслан Атаманенко.
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Какое состояние пострадавших
В больницу с места атаки доставили 16 раненых. Из них 7 – в тяжелом состоянии.
2 из этих – крайне тяжелые. Они все еще находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Всем 7 лицам были проведены оперативные вмешательства и лапаротомии относительно проникающих ранений брюшной полости, грудной полости,
– сказал Руслан Врагов.
По словам медицинского директора больницы, сложно прогнозировать выздоровление двух человек, которые находятся в крайне тяжелом состоянии.
"За ними ведется ежеминутно наблюдение. Врачи собирают консилиумы, решают, какое дальнейшее лечение", – отметил Врагов.
Что известно об ударе по терминалу
- Россияне вечером 21 октября ударили по терминалу "Новой почты" в поселке Коротич Харьковского района. Сотрудники компании не успели пройти к укрытию, ведь с момента объявления воздушной тревоги до взрыва прошло менее полуминуты.
- В результате атаки врага погибло 6 сотрудников "Новой почты". Всего в помещении находились 22 человека. От удара россиян пострадало 17 гражданских.
- Известно, что враг ударил по терминалу ракетой С-300. 22 октября в "Новой почте" объявили днем траура.