В "Новой почте" рассказали, что будут делать с потерянными после обстрела Харькова посылками

1 июля 2024, 02:36
Читати новину українською

Источник:

"Новая почта"

Днем 30 июня российские войска цинично ударили управляемой авиабомбой по терминалу "Новой почты" в центре Харькова. В компании заверили, что возместят клиентам потерянные посылки.

Авиабомба упала в нескольких метрах от сортировочного терминала "Новой почты" в Слободском районе города. После взрыва на месте попадания возник пожар на площади 200 квадратных метров.

Читайте также Меня аж отбросило: пострадавшие в Харькове описали страшный удар по терминалу "Новой почты"

Последствия удара по терминалу "Новой почты"

"Новая почта" сообщила, что во время удара все работники смены были в бомбоубежище и не пострадали, но есть пострадавшие среди водителей грузовиков и населения.

К сожалению, сейчас известно об одном погибшем водителе грузовика. На месте работают подразделения ГСЧС. Горят 7 грузовых автомобилей, еще 3 повреждены,
– говорится в сообщении компании.

Также во время вражеской атаки был поврежден сам сортировочный терминал.

Посылки, которые находились в терминале и были уничтожены в результате попадания, компания возместит согласно оценочной стоимости,
– сообщили в "Новой почте".

В то же время посылки, которые находятся в пути, будут перенаправлены в другое место для сортировки.

Что известно об обстреле Харькова 30 июня

  • Днем 30 июня в Харькове прогремели мощные взрывы. Местные власти впоследствии сообщили, что российские военные нанесли авиаудар почти по центру города.
  • По предварительной информации, россияне ударили КАБом типа ФАБ-500. Это второй случай, когда российские военные по городу Харькову используют одну из самых мощных авиационных бомб
  • В результате российского авиаудара пострадали 10 человек, среди которых – 8-месячный ребенок. Кроме того, продолжаются поиски 7 человек, которые были на месте удара.
Автор: Поліна Буянова