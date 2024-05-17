Прилет по нефтебазе в Краснодарском крае: появились спутниковые фото
Источник:"Крымский ветер"
В сети показали спутниковые снимки последствий удара по нефтебазе в Кирилловке Краснодарского края России. Одна из самых мощных атак украинских БПЛА по тыловым объектам в России состоялась в ночь на 17 мая.
Россияне отчитались о более, чем сотне “сбитых” беспилотников. Впрочем, спутниковые снимки и видео, которые сливали в сеть местные, свидетельствуют о другом. Российским объектам нефтепереработки было этой ночью несладко.
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Пожар нефтебазы в Кирилловке было видно из космоса
Под удары дронов попали объекты вражеского НПЗ как в самом Новороссийске, так и в его окрестностях. Горели и нефтяные емкости в Кирилловке, расположенной к северо-западу от Новороссийска, пожар был виден на спутниковом снимке. Телеграм-канал "Крымский ветер" тоже подтверждает попадание по НПЗ в Кирилловке. Метка пожара действительно совпадает с емкостями нефтебазы.
Пожар на нефтехранилище было видно из космоса / Фото "Крымский ветер"
Впрочем, аналитики отмечают, что остальные метки в Новороссийске нельзя считать корректными подтверждениями, поскольку там тепловые отметки через день. Они связаны с техническими процессами на тамошних предприятиях.
Кирилловка на северо-западе от Новороссийска / Фото Special Kherson Cat
Что известно о последних ударах по объектам в глубине России
- Российские СМИ со ссылкой на минобороны страны-агрессора, пишут по состоянию на утро 17 мая, что их ПВО уничтожила и перехватила 102 беспилотники над регионами России, в том числе над захваченным Крымским полуостровом и Кубанью.
- Под атакой украинских дронов также оказались порт, железнодорожная станция и нефтебаза.
- Кроме того, утром мощные взрывы также прозвучали на нефтеперерабатывающем заводе Туапсе – там вспыхнул пожар.
- На видео, которое попало в сеть, видно по меньшей мере два попадания дронов в НПЗ Туапсе в Краснодарском крае.