Горело 3 дня: россияне говорят, что наконец-то потушили пожар на НПЗ в Туапсе

Россияне утверждают, что пожар на нефтекомплексе в Туапсе в Краснодарском крае, который возник в результате атаки неизвестными дронами или ракетами, удалось полностью ликвидировать. Это произошло через 3 дня горения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Пораженный НПЗ в Туапсе имеет стратегическое значение для армии страны-агрессора.

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Что известно о ликвидации пожара на НПЗ в Туапсе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что пожар на нефтекомплексе в Туапсе полностью ликвидирован. Россиянин сказал, что после атаки "киевского режима" в ночь на 14 марта на нефтебазе загорелся резервуар, в котором содержалось около 20 тысяч тонн бензина.

По данным Кондратьева, огонь охватил более тысячи квадратных метров площади, пожару присвоили четвертый уровень опасности. К тушению привлекали 188 спасателей и 55 единиц техники.

Интересно, что, по данным источников УП, НПЗ в Туапсе атаковала новейшая украинская ракета "Длинный Нептун".

Что известно об атаке на нефтебазу в Туапсе