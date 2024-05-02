Оккупанты подло ударили по Одессе: количество пострадавших достигло 14

Российская оккупационная армия поздно вечером 1 мая нанесла удар по Одессе. К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие.

В Одесской ОГА рассказали детали о пострадавших в результате российской атаки. Также там обнародовали кадры последствий удара оккупантов.

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Последствия вражеской атаки россиян

Олег Кипер, глава Одесской ОВА, рассказал, что в результате российской ракетной атаки по городу повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения почты. Он отметил, что сейчас продолжается ликвидация пожара. Пострадали также и окружающие дома. Там выбиты окна.

Пострадало 14 человек, одного мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь оказана на месте,

– рассказал председатель Одесской ОГА.

Кроме этого, он подчеркнул, что правоохранители фиксируют очередное преступление оккупантов против гражданского населения.

Последствия атаки российской армии по Одессе / Фото Одесская ОГА

Также кадрами последствий очередной российской атаки баллистикой по Одессе поделился мэр города Геннадий Труханов.

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