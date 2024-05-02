Оккупанты подло ударили по Одессе: количество пострадавших достигло 14

2 мая 2024, 02:42
Читати новину українською

Источник:

Одесская ОВА

Российская оккупационная армия поздно вечером 1 мая нанесла удар по Одессе. К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие.

В Одесской ОГА рассказали детали о пострадавших в результате российской атаки. Также там обнародовали кадры последствий удара оккупантов.

Смотрите также В Одессе громко: там прогремели взрывы

Последствия вражеской атаки россиян

Олег Кипер, глава Одесской ОВА, рассказал, что в результате российской ракетной атаки по городу повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения почты. Он отметил, что сейчас продолжается ликвидация пожара. Пострадали также и окружающие дома. Там выбиты окна.

Пострадало 14 человек, одного мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь оказана на месте,
– рассказал председатель Одесской ОГА.

Кроме этого, он подчеркнул, что правоохранители фиксируют очередное преступление оккупантов против гражданского населения.

Последствия атаки российской армии по Одессе / Фото Одесская ОГА

Также кадрами последствий очередной российской атаки баллистикой по Одессе поделился мэр города Геннадий Труханов.

Оккупанты ударили по Одессе: смотрите видео

Куда попали оккупанты в Одессе: коротко

  • Российские военные поздно вечером 1 мая снова поздно вечером ударили по Одесской области баллистическими ракетами. Оккупанты попали в депо и отделение Новой почты.
  • В компании уточнили, что российская ракета попала в сортировочное депо и отделение.
  • Среди сотрудников, к счастью, погибших и пострадавших нет.
Автор: Ірина Марціяш