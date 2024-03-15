Ужасные кадры последствий обстрела Одессы 15 марта: много погибших и тяжело раненых

15 марта Россия нанесла новый ракетный удар по Одессе. Известно, что было два взрыва, в результате которых есть жертвы и пострадавшие. Среди пострадавших медик и спасатель, которые приехали оказывать помощь после первого взрыва. В сети опубликовали фото с места событий с ужасными последствиями обстрела.

Фото публикуют оперативные службы, представители местной власти и корреспонденты СМИ. 24 Канал собрал фото, чтобы показать масштабы атаки и ужасные последствия действий страны-террориста.

К теме В Одессе продолжается спасение людей: все, что известно о вражеском ракетном обстреле

В результате российского ракетного удара по Одессе погибли 14 человек, в том числе фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые приехали оказывать помощь после первого взрыва, ранены 46 человек, 7 из которых – спасатели.



В результате обстрела Одессы есть много жертв / Фото ГСЧС



На месте попадания продолжают работать спасатели / Фото ГСЧС



Среди жертв и пострадавших есть спасатели / Фото ГСЧС



Пострадали спасатели, которые прибыли на место удара после первого взрыва / Фото ГСЧС

Также ударом повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля. Сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. м.

На месте попадания возник пожар / Фото ГСЧС

На местах продолжают работать соответствующие службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Завтра в Одессе объявлен траур.

Предположительно, враг ударил Искандером

Начальница пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что по Одесской области ударили с временно оккупированного Крыма. Вероятно, враг выпустил ракеты типа Искандер-М.

Россия атаковала Одессу ракетами / Фото ГСЧС

Данные по окончательному количеству погибших и пострадавших, а также полного перечня разрушений и повреждений все устанавливаются.



Пострадавшим оказывают медицинскую помощь / Фото Генпрокуратуры



В результате атаки погиб фельдшер / Фото Генпрокуратуры

Враг атаковал исключительно гражданскую инфраструктуру / Фото Генпрокуратуры

На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии России. В офисе Генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия утреннего обстрела Одессы / Фото Общественного

Коротко об ударе по Одессе