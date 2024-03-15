Ужасные кадры последствий обстрела Одессы 15 марта: много погибших и тяжело раненых
15 марта Россия нанесла новый ракетный удар по Одессе. Известно, что было два взрыва, в результате которых есть жертвы и пострадавшие. Среди пострадавших медик и спасатель, которые приехали оказывать помощь после первого взрыва. В сети опубликовали фото с места событий с ужасными последствиями обстрела.
Фото публикуют оперативные службы, представители местной власти и корреспонденты СМИ. 24 Канал собрал фото, чтобы показать масштабы атаки и ужасные последствия действий страны-террориста.
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В результате российского ракетного удара по Одессе погибли 14 человек, в том числе фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые приехали оказывать помощь после первого взрыва, ранены 46 человек, 7 из которых – спасатели.
В результате обстрела Одессы есть много жертв / Фото ГСЧС
На месте попадания продолжают работать спасатели / Фото ГСЧС
Среди жертв и пострадавших есть спасатели / Фото ГСЧС
Пострадали спасатели, которые прибыли на место удара после первого взрыва / Фото ГСЧС
Также ударом повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля. Сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. м.
На месте попадания возник пожар / Фото ГСЧС
На местах продолжают работать соответствующие службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Завтра в Одессе объявлен траур.
Предположительно, враг ударил Искандером
Начальница пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что по Одесской области ударили с временно оккупированного Крыма. Вероятно, враг выпустил ракеты типа Искандер-М.
Россия атаковала Одессу ракетами / Фото ГСЧС
Данные по окончательному количеству погибших и пострадавших, а также полного перечня разрушений и повреждений все устанавливаются.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь / Фото Генпрокуратуры
В результате атаки погиб фельдшер / Фото Генпрокуратуры
Враг атаковал исключительно гражданскую инфраструктуру / Фото Генпрокуратуры
На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии России. В офисе Генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
Последствия утреннего обстрела Одессы / Фото Общественного
Коротко об ударе по Одессе
- Днем 15 марта Одесса оказалась под ракетным ударом России, есть пострадавшие среди мирного населения. Повреждена гражданская инфраструктура. Взрывы прогремели фактически сразу после сигнала воздушной тревоги.
- Сначала сообщили о 20 пострадавших. Впоследствии стало понятно, что это количество значительно больше.