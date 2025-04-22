Изуродованные жилые дома и школы: прокуратура показала последствия удара по Одессе

Вечером 21 апреля россияне совершили масштабную атаку беспилотниками на Одессу. Есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

В результате атаки ранения различной степени тяжести получили 3 местных жителей, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

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Массированный удар по Одессе

Повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, учебные заведения, автомобили горожан.

Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеской атаки.

Последствия удара по Одессе / Фото прокуратура

Как сообщают местные телеграм-каналы, в результате вражеской атаки в трех школах города выбито всего более 90 окон. Две из них сегодня работают в дистанционном режиме.

Внутри изуродованной школы / Фото соцсети

К слову, на Киевщине ночью тоже было громко. Там ПВО работала по вражеским беспилотникам.

В Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаражных помещения.

Также произошло возгорание на строительной площадке.