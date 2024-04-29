Горит дворец Одесской юридической академии: СМИ публикуют жуткое фото

Российские оккупанты в понедельник, 29 апреля, в очередной раз атаковали Одессу. В СМИ распространяют кадры дворца Одесской юридической академии, который пылает.

Напомним, сегодня вечером в Одессе прогремел громкий взрыв, о чем сообщили корреспонденты 24 Канала в городе. Впоследствии в ОВА подтвердили о ракетном ударе, который нанесла оккупационная армия.

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Горит дворец Одесской юридической академии

В СМИ сообщают о том, что в Одессе после взрывов произошло сильное возгорание во дворце студентов Одесской юридической академии. Известно, что в народе его называют "Дворец Гарри Поттера". Судя по его виду, такое прозвище он получил из-за своей "внешности". Вспыхнувшее, здание, находится на берегу моря.

Отметим, что оно ранее принадлежало экс-нардепу-регионалу Сергею Кивалову.

Судя по кадрам, которые публикуют СМИ, здание сильно пылает. В небо поднимаются большие клубы черного дыма, судя по чему можно сделать вывод, что масштаб возгорания достаточно большой.



Горит Дворец "Одесской юридической академии" / Фото Суспильное



В Одессе пылает "Дворец Гарри Поттера" / Фото Суспильное

Местные телеграм-каналы также публикуют кадры с места событий и отмечают, что последствия пожара серьезные. На кадрах, которые они публикуют, заметно, что крыша "Дворца Гарри Поттера" практически полностью сгорела.

Удар оккупантов по Одессе 29 апреля: кратко