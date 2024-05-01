Если не убивает, то калечит, – Братчук рассказал о ракетах, которыми Россия ударила по Одессе
Оккупанты второй день подряд запустили по Одессе баллистические ракеты. Россия целенаправленно пытается убить как можно больше украинцев.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что такие удары по Одессе – это целенаправленный террор. Известно, что 29 апреля Россия запустила по Одессе "Искандер" с кассетным боезарядом.
Смотрите также На спасение есть считанные минуты: что известно о ракетах "Искандер", которые летели по Одессе
Чем опасны "Искандеры" с кассетными боеприпасами
Как отметил Братчук, оккупанты специально запустили ракеты "Искандер" с кассетными боезарядами. Основная цель – убить как можно больше украинцев.
Целенаправленный террор. Здесь все понятно. Тем более с использованием ракет с кассетными боезарядами. Тогда поражение идет не по цели, а по площади. "Кассеты" разлетаются и накрывают площадь. Все, что там находится, если не убивает, то калечит,
– сказал Братчук.
Площадь поражения достаточно значительная. К примеру, элементы из кассетных боеприпасов находили на расстоянии 1,5 километра от места взрыва ракеты. Тогда оккупанты ударили по Дворцу студентов Одесской юридической академии.
Те, кто нажимают на кнопочки, потом, вероятно, спокойно возвращаются домой. Рассказывают, как они любят семью, своих детей. А наших детей они пытаются убить. Организаторов мы знаем, но исполнители тоже должны сесть на скамью подсудимых. Это мотивирует к тому, что оккупантов нужно уничтожать. Не "Путин виноват", а врага надо уничтожать,
– отметил Братчук.
Чрезвычайно важно во время таких ударов находиться в укрытиях. Не нужно стоять на улице. Ведь уже были случаи, когда на людей падали обломки от тех же самых сбитых "Шахедов".
Ситуация в Одессе: кратко
- Россия второй раз подряд ударила по Одессе баллистическими ракетами. В ночь на 1 мая оккупанты запустили три "Искандера". Известно, что есть погибшие и пострадавшие.
- Вечером 29 апреля Россия запустила баллистическую ракету с кассетным боезарядом. Все, что известно об этом ударе – читайте в материале 24 Канала.
- Тогда в результате вражеской атаки погиб проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев.