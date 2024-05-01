Если не убивает, то калечит, – Братчук рассказал о ракетах, которыми Россия ударила по Одессе

Оккупанты второй день подряд запустили по Одессе баллистические ракеты. Россия целенаправленно пытается убить как можно больше украинцев.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что такие удары по Одессе – это целенаправленный террор. Известно, что 29 апреля Россия запустила по Одессе "Искандер" с кассетным боезарядом.

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Чем опасны "Искандеры" с кассетными боеприпасами

Как отметил Братчук, оккупанты специально запустили ракеты "Искандер" с кассетными боезарядами. Основная цель – убить как можно больше украинцев.

Целенаправленный террор. Здесь все понятно. Тем более с использованием ракет с кассетными боезарядами. Тогда поражение идет не по цели, а по площади. "Кассеты" разлетаются и накрывают площадь. Все, что там находится, если не убивает, то калечит,

– сказал Братчук.

Площадь поражения достаточно значительная. К примеру, элементы из кассетных боеприпасов находили на расстоянии 1,5 километра от места взрыва ракеты. Тогда оккупанты ударили по Дворцу студентов Одесской юридической академии.

Те, кто нажимают на кнопочки, потом, вероятно, спокойно возвращаются домой. Рассказывают, как они любят семью, своих детей. А наших детей они пытаются убить. Организаторов мы знаем, но исполнители тоже должны сесть на скамью подсудимых. Это мотивирует к тому, что оккупантов нужно уничтожать. Не "Путин виноват", а врага надо уничтожать,

– отметил Братчук.

Чрезвычайно важно во время таких ударов находиться в укрытиях. Не нужно стоять на улице. Ведь уже были случаи, когда на людей падали обломки от тех же самых сбитых "Шахедов".

Ситуация в Одессе: кратко