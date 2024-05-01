Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що такі удари по Одесі – це цілеспрямований терор. Відомо, що 29 квітня Росія запустила "Іскандер" з касетним боєзарядом.

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Чим небезпечні "Іскандери" з касетними боєприпасами

Як наголосив Братчук, окупанти спеціально запустили ракети "Іскандер" з касетними боєзарядами. Основна ціль – вбити якнайбільше українців.

Цілеспрямований терор. Тут усе зрозуміло. Тим паче з використанням ракет з касетними боєзарядами. Тоді ураження йде не по цілі, а по площі. "Касети" розлітаються та накривають площу. Все, що там перебуває, якщо не вбиває, то калічить,

– сказав Братчук.

Площа ураження достатньо значна. До прикладу, елементи з касетних боєприпасів знаходили на відстані 1,5 кілометра від місця вибуху ракети. Тоді окупанти вдарили по Палацу студентів Одеської юридичної академії.

Ті, хто натискають на кнопочки, потім, ймовірно, спокійно повертаються додому. Розповідають, як вони люблять сім'ю, своїх дітей. А наших дітей вони намагаються вбити. Організаторів ми знаємо, але виконавці теж мають сісти на лаву підсудних. Це мотивує до того, що окупантів потрібно знищувати. Не "Путін вінават", а ворога треба знищувати,

– зауважив Братчук.

Надзвичайно важливо під час таких ударів перебувати в укриттях. Потрібно не стояти на вулиці. Адже вже були випадки, коли на людей падали уламки від тих ж самих збитих "Шахедів".

Ситуація в Одесі: коротко