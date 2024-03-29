Удар по Одессе: трое пострадавших, среди них дети 10 и 15 лет

Глава Одесской ОВА Олег Кипер прокомментировал последствия удара по Одессе днем 29 марта. По его словам, ранены дети.

В пятницу днем в Одессе раздавались сильные взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

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Какие последствия атаки по Одессе

Российские войска продолжают ракетный террор Одесской области. По Одессе из акватории Черного моря враг направил две управляемые авиационные ракеты. Силами противовоздушной обороны обе цели были сбиты. В некоторых районах города зафиксировано падение обломков. Травмирован 15-летний ребенок, он госпитализирован,

– написал Олег Кипер.

Последствия атаки уточняются, отметил он.

В 16:12 глава ОВА выложил новое сообщение, в котором уточнил данные."В результате ракетного удара по Одессе. Люди травмировались в результате падения обломков. Все ранения легкие, угрозы жизни, к счастью, нет", – проинформировал он.

Олег Кипер напомнил, что важно быть осторожным. Если обнаружили опасные предметы, не надо перемещать их самостоятельно. Следует вызвать оперативные службы, которые квалифицированно помогут.

"Еще раз очень прошу: оперативно реагируйте на сигналы воздушной тревоги и спускайтесь в укрытие!" – подытожил он.

Похожее сообщение появилось и в телеграм-канале Сил обороны Юга.

А Служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" уточнила тип ракет.

"Враг атаковал Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из акватории Черного моря. Силами и средствами зенитной ракетной Одесской бригады обе цели были сбиты", – написали там.

Что известно об ударе по Одессе днем 29 марта