В результате обстрела Одессы пострадали электро- и газовые объекты: сколько людей без света
Источник:Одесская ОВА
Сегодня, 15 марта, российские захватчики в очередной раз продемонстрировали те ужасы, на которые они способны. Так, враг нанес ракетный удар по Одессе.
Россия продолжает цинично атаковать мирные украинские города, в результате чего сегодня пострадала Одесса. В Одесской ОГА сообщили о проблемах с энергоснабжением из-за вражеского удара.
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В Одессе люди остались без электроэнергии
В результате атаки по Одессе сегодня, 15 марта, пострадали полсотни человек. Враг ударил по гражданской инфраструктуре, есть погибшие и пострадавшие.
По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, из-за ракетного обстрела города пока повреждены инженерные коммуникации газового и электроснабжения.
По состоянию на сейчас электроэнергия отсутствует более чем у 1 полтысячи пользователей. Еще больше абонентов не имеет поставок газа.
Без электроснабжения сейчас 535 абонентов. Без газоснабжения 800 абонентов,
– сообщил Олег Кипер.
Сейчас отмечается, что ориентировочным сроком восстановления электроснабжения установлено утро 16 марта.
В то же время газоснабжение планируют восстановить также 16 марта, до конца дня. По состоянию на сейчас на месте работают аварийные службы.
Враг ударил по Одессе: что известно
- 15 марта в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги, а вместе с ним и первый взрыв. Российские военные атаковали город баллистическими ракетами с территории Крыма.
- На место происшествия прибыли десятки карет скорой помощи и спасатели. Через несколько минут оккупанты ударили еще раз.
- Сразу стало известно о первых погибших: в результате удара погиб фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые прибыли оказывать помощь пострадавшим после взрывов.
- Пропагандисты заявят об ударе по скоплению "иностранных наемников", но на самом деле на кадрах видно раненых гражданских. Их спасение продолжается, на месте работают соответствующие службы.
- По состоянию на 16:20 число погибших возросло до 16 человек. Еще 55 человек ранены, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Среди них – спасатели.
- По состоянию на 17:00 количество погибших в результате ракетного удара по Одессе увеличилось до 19. В то же время в ГСЧС называют другую цифру. Там говорят о 17 погибших, среди них – 9 спасателей. Также они заявляют о 73 раненых.
- В то же время в МВД заявили об уже 77 пострадавших. Также там отметили, что среди погибших есть нацгвардейцы.