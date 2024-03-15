В результате обстрела Одессы пострадали электро- и газовые объекты: сколько людей без света

Сегодня, 15 марта, российские захватчики в очередной раз продемонстрировали те ужасы, на которые они способны. Так, враг нанес ракетный удар по Одессе.

Россия продолжает цинично атаковать мирные украинские города, в результате чего сегодня пострадала Одесса. В Одесской ОГА сообщили о проблемах с энергоснабжением из-за вражеского удара.

Смотрите также Во время обстрела Одессы погибли экс-заместитель мэра и командир батальона "Цунами"

В Одессе люди остались без электроэнергии

В результате атаки по Одессе сегодня, 15 марта, пострадали полсотни человек. Враг ударил по гражданской инфраструктуре, есть погибшие и пострадавшие.

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, из-за ракетного обстрела города пока повреждены инженерные коммуникации газового и электроснабжения.

По состоянию на сейчас электроэнергия отсутствует более чем у 1 полтысячи пользователей. Еще больше абонентов не имеет поставок газа.

Без электроснабжения сейчас 535 абонентов. Без газоснабжения 800 абонентов,

– сообщил Олег Кипер.

Сейчас отмечается, что ориентировочным сроком восстановления электроснабжения установлено утро 16 марта.

В то же время газоснабжение планируют восстановить также 16 марта, до конца дня. По состоянию на сейчас на месте работают аварийные службы.

Враг ударил по Одессе: что известно