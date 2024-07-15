Сильно ранены и в достаточно тяжелом состоянии: 5 работников "Охматдета" еще находятся в больницах

Россия 8 июля нанесла ракетный удар по детской больнице "Охматдет". 5 работников, получивших ранения в результате обстрела, до сих пор находятся в медучреждениях.

Об этом в эфире телемарафона рассказал генеральный директор детской больницы "Охматдет" Владимир Жовнир, передает 24 Канал.

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В каком состоянии ранены работники "Охматдета"

Сильно ранены и до сих пор находятся в больнице 5 работников. Они достаточно тяжелые. Продолжается процесс лечения. Мы не понимаем, когда они выйдут из процесса лечения,

– подчеркнул Жовнир.

Также добавил, что в целом в результате террористической атаки России на больницу получили ранения 300 человек.

Заметим, СБУ квалифицировала удар России по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление. Следователи установили, что бойцы Путина атаковали крылатой ракетой X-101.

В результате российского удара погибла 30-летняя врач из Львова Светлана Лукьянчук, которая работала детским нефрологом. Среди жертв и родственник одного из пациентов.

К сожалению, 10 июля стало известно, что в одной из больниц Киева умер мальчик, который во время удара россиян находился в критическом состоянии в реанимации. А уже 12 июля сообщили, что умер 7-летний Егор Завадецкий.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки России. Вечная память!

Пострадавшим – скорейшего выздоровления.