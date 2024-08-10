Ракету, которой ударили по "Охматдету", могли изготовить за несколько дней до атаки, – исследователи

Между изготовлением и использованием ракеты в России проходит два месяца – к такому выводу пришли аналитики Conflict Armament Research (CAR). Вполне возможно, что ракета, которая ударила по "Охматдету", была произведена даже за несколько дней до атаки.

На днях хирург Олег Голубченко рассказал, как отреагировал на вброс российской пропаганды в отношении себя. После атаки враг начал утверждать, будто "Украина обстреляла сама себя", а халат врача умышленно вымазали кровью.

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Оккупанты стреляют ракетами только что с конвейера

Ракета, которая попала в крупнейшую детскую больницу Украины 8 июля 2024 года, была изготовлена в России всего за несколько недель, а возможно, и за несколько дней до нападения,

– сказано в статье.

Речь о российской управляемой ракете класса "воздух-земля" Х-101. Ее остатки задокументировали 30 июля.

"Анализ CAR, основанный на физическом исследовании следов на обломках, показывает: ракета, которая попала в больницу "Охматдет", была выпущена максимум за три месяца до атаки, а возможно, за восемь дней до нее. Такой короткий промежуток времени между производством и использованием ракет Х-101 является частью тенденции, которую CAR впервые заметил в декабре 2022 года", – привели детали исследователи.

Их вывод основывается на цифрах производственного номера ракеты.

Первые три цифры – общие для всех российских ракет Х-101, которые CAR задокументировал в Украине. А вот другие цифры, 263, есть на всех недавно изготовленных ракетах. Цифры "7" и "9" указывают на то, что ракета была изготовлена во втором квартале 2024 года (между 1 апреля и 30 июня 2024).

Conflict Armament Research основана в 2011 году. Организация работает в горячих точках и собирает данные о поставках оружия. Ее представители отслеживают источники поставок оружия и документируют его использование. Цель CAR – понять картину незаконных потоков оружия и уменьшить поставки обычных вооружений несанкционированным пользователям, включая повстанческие и террористические силы.