Россия ударила по "Охматдету" в Киеве: жуткие кадры последствий атаки

Россияне 8 июля цинично обстреляли детскую больницу "Охматдет" в Киеве. В сети уже публикуют кадры циничной атаки.

Известно, что в результате ударов России есть погибшие и раненые – в том числе и среди детей. Террористы обстреляли Киев "Кинжалами" и крылатыми ракетами.

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Удар по "Охматдету"

В результате утренней атаки оккупантов в Шевченковском районе Киева пострадала детская больница "Охматдет". Сообщается, что был прилет в один из корпусов.

Попадание в больницу "Охматдет" в Киеве: смотрите видео

В сети показали ужасающие кадры с места попадания. Отмечается, что повреждено токсикологическое отделение медучреждения. Есть раненые, в частности среди детей.

В результате атаки по больнице пострадали дети / фото "Суспильне"

Корреспондентка 24 Канала сообщает, что возле детской больницы "Охматдет" десятки неравнодушных разбирают завалы. Предварительно, там могут быть люди. Спасательные работы продолжаются.

Разбор завалов возле "Охматдета": смотрите видео

Корпус разбирают волонтеры, медперсонал, полицейские, работники ГСЧС. Также привлекут Нацгвардию. Все для того, чтобы очень быстро завершить работу.

Работа возле детской больницы: смотрите видео

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что пациентов детской больницы, куда вручила вражеская ракета, эвакуируют в коммунальные больницы города.

Оккупанты цинично атаковали детскую больницу / Владимир Зеленский

В КГВА сообщили, что по предварительным данным в Киеве уже 7 погибших.

К слову, Владимир Зеленский сообщил, что Россия запустила по Украине более 40 ракет. Повреждена инфраструктура в таких городах, как Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.