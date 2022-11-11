Удар по многоэтажке в Николаеве: увеличилось количество жертв
11 ноября 2022 , 09:41Читати новину українською
Источник:Виталий Ким
В Николаеве 11 ноября русские войска ударили по пятиэтажке. Среди жителей дома есть погибшие и раненые.
В результате ракетного удара произошло разрушение с пятого по первый этаж . На месте работают 68 спасателей и 13 спецмашин.
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Число жертв возросло
По словам Виталия Кима, по состоянию на 09:30 из-под завалов жилого дома спасатели изъяли тела пятерых погибших. Однако, уже по состоянию на 10:05 глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что количество жертв возросло до шести человек.
В Николаевской областной военной администрации отметили, что армия России ударила по пятиэтажке из зенитно-реактивной системы С-300.
Ситуация в Николаеве: что известно
- 11 ноября российские оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом. В результате ракетного удара есть погибшие и раненные.
- В результате очередного ракетного удара пострадал арендованный китайской корпорацией терминал в Николаевском морском порту.
- 1 ноября по Николаеву нанесен удар четырьмя ракетами из зенитно-реактивной системы С-300. В результате произошло частичное разрушение зданий учебных заведений.
- Недавно в Николаеве выключали электроснабжение. Свет в городе исчез после того, как Россия нанесла ночные ракетные удары по городу.
- Также российские террористы 23 октября нанесли кровавый удар ракетами С-300 по жилым домам Николаева. В результате обстрела количество раненых возросло до 5 человек.
- Украинские военные освобождают от российских оккупантов Николаевскую область. Воины выбили захватчиков из Снигиревки. Деоккупации ждут еще около 20 поселков.
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