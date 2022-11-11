Удар по многоэтажке в Николаеве: увеличилось количество жертв

В Николаеве 11 ноября русские войска ударили по пятиэтажке. Среди жителей дома есть погибшие и раненые.

В результате ракетного удара произошло разрушение с пятого по первый этаж . На месте работают 68 спасателей и 13 спецмашин.

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Число жертв возросло

По словам Виталия Кима, по состоянию на 09:30 из-под завалов жилого дома спасатели изъяли тела пятерых погибших. Однако, уже по состоянию на 10:05 глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что количество жертв возросло до шести человек.

В Николаевской областной военной администрации отметили, что армия России ударила по пятиэтажке из зенитно-реактивной системы С-300.

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