Самому маленькому – 5 месяцев: в поврежденном ракетным ударом поезде пострадали дети

Около 11 утра россияне нанесли ракетный удар вблизи железнодорожных путей на Днепропетровщине. Именно в этот момент рядом ехал поезд "Одесса – Запорожье".

Взрывной волной окна выбило внутрь и осколками порезало пассажиров. А их было – около полутысячи, передает 24 Канал.

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Пострадали дети

Как рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, только в больницы Запорожья обратились 10 пассажиров этого поезда. Среди них трое детей – 5 месяцев, 2 и 6 лет. 7 раненых получили помощь и лечатся дома, еще трое сейчас проходят обследование

Среди травм– минно-взрывные, осколочные раны и ушибы.

Обратите внимание! По состоянию на 15:00 движение по железной дороге восстановлено. Поезда работают в штатном режиме.

В результате массированной атаки по Днепру повреждена инфраструктура, поезд, жилые дома, учебные заведения, медучреждения, общежитие, админздание, автомобили.

По состоянию на 18:00 известно о 15 погибших и более 200 раненых в Днепре. В Самаре – 2 погибших и более десятка пострадавших.