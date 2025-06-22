Некоторые военнослужащие пренебрегли безопасностью, – ВСУ о раненых на тренировочном полигоне

Россияне в воскресенье, 22 июня, атаковали тренировочный полигон одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. К сожалению, известно о погибших и раненых военнослужащих.

Утверждается, что некоторые из них пренебрегли безопасностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Сухопутных войск Виталия Саранцева в эфире телемарафона.

Смотрите также В ВСУ ответили, какой ракетой россияне могли ударить по полигону

Почти весь личный состав находился в укрытиях

У Генштабе отмечали, что благодаря вовремя принятым мерам безопасности после объявления воздушной тревоги удалось избежать значительных потерь среди личного состава.

Почти все военнослужащие еще за несколько минут до удара были рассредоточены и находились в укрытиях.

К сожалению, некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности. Большинство из них как раз оказались пострадавшими,

– Виталий Саранцев.

Сейчас известно о 3 погибших военнослужащих, еще 14 получили ранения.

Напомним, что россияне уже не впервые атакуют полигоны. Предыдущий такой случай произошел 1 июня.

Тогда в результате обстрела погибли 12 человек, еще 60 – пострадали.