"Как мыши в тире": ВСУ ударили по полигону, где обучались российские снайперы

Украинские военные нанесли удар по полигону, где находились российские войска. На полигоне как раз проходили учения снайперов.

Об этом сообщило оперативное командование "Запад". Поэтому, потери российской армии неумолимо растут.

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Удар нанесли бойцы 128 горно-штурмовой бригады и бригады "Черный лес". Защитники ударили по полигону российских оккупантов на юге Украины.

В результате атаки ВСУ уничтожили солдат российской армии, которые проходили обучение на снайперов.

Удар по полигону россиян: видео

Потери врага

Украинские военные ликвидировали еще 1420 российских захватчиков и уничтожили 244 единицы вражеской техники.

По состоянию на утро 17 октября потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 674 тысячи бойцов.