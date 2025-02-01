В Полтаве попрощались с супругами, которых убила российская ракета

В Полтаве 6 февраля в последний путь провели Андрея и Наталью Притул. Они погибли из-за российской ракетной атаки на многоэтажный дом пятью днями ранее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавский городской совет. Всего в тот день из-за вражеской атаки в Полтаве погибло 14 человек.

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Что известно о супругах Притул, которые погибли от ракеты россиян

В Полтавском городском совете рассказали, что Андрей Притула родился 21 марта 1984 года. Он защищал Украину с первого дня полномасштабного вторжения российских оккупантов, а в декабре 2024 года был уволен из рядов ВСУ.

"Активный, дисциплинированный, храбрый воин Вооруженных Сил Украины и его добрая, веселая, отзывчивая жена", – говорится в сообщении.

Наталья Притула родилась 31 декабря 1978 года. Она работала швеей на фабрике "Ворскла".

Андрей и Наталья 10 лет прожили в Полтаве и планировали свое совместное будущее. К сожалению, их жизни забрала безжалостная Россия,

– рассказали в Полтавском горсовете.

Прощание с супругами состоялось в Свято-Успенском кафедральном соборе Православной Церкви Украины.

В Полтаве провели в последний путь Наталью и Андрея Притул / Фото Полтавского городского совета

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея и Натальи Притул в результате террористической атаки России. Вечная память!

К слову, российская армия 1 февраля атаковала Полтаву баллистической ракетой, которая попала в многоэтажку. Там был разрушен подъезд с 1 по 5 этажи, а также возник пожар, под завалами оказались люди.

Кроме того, среди 14 погибших людей было 3 детей. Во время этой атаки пострадали 20 человек, еще 22 граждан удалось спасти.