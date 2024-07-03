Ракетный удар по Полтавской области: есть по меньшей мере 1 жертва, поврежден детсад

Уже третий день подряд россияне атакуют Полтавщину. К сожалению, во время сегодняшней атаки было попадание.

Согласно обнародованным данным, под ударом оказался детский сад. Также есть информация о по меньшей мере 1 жертве.

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Какие последствия удара по Полтавщине

К сожалению, имеем потери в результате российской атаки. По предварительной информации, погиб один гражданский человек, еще трое травмированы,

– сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

По его словам, одна из раненых сейчас находится в тяжелом состоянии. Более того, обломками повредило школу и детский сад в Полтавском районе.

Последствия удара по Полтавщине / Фото: Филипп Пронин

Что этому предшествовало: коротко

В 14:37 в Полтавской области объявили воздушную тревогу. Через минуту Воздушные силы объяснили, что она связана с активностью вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Там существовала угроза применения авиационных средств поражения.

В 14:54 Воздушные силы подтвердили, что российские захватчики запустили крылатые ракеты, летевшие в направлении Полтавщины. По предварительным данным, оккупанты могли совершить пуски 3 – 4 ракет. Около 15:00 в Полтавской области услышали взрывы.

В 16:14 глава ОВА Филипп Пронин рассказал, что в результате атаки есть попадание. Позже Воздушное командование "Восток" сообщило о том, что в Полтавской области сбили 1 ракету, вероятно Х-59/69.

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