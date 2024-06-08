Муж погибшей в результате атаки России стоит на завалах своего дома: болезненное фото с Полтавщины

Бойцы Путина днем 7 июня беспощадно обстреляли Полтавский район. Агрессор попал в частный дом. Из-под завалов достали женщину. К сожалению, позже стало известно, что она умерла.

Журналисты показали фото, от которого крайне трудно сдерживать эмоции, – муж погибшей стоит на завалах своего дома.

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На Полтавщине умерла женщина, спасенная из-под завалов

Так, на обнародованных кадрах муж погибшей женщины стоит на завалах собственного дома. Он никого не пускает на это место.

На Полтавщині чоловік загиблої стоїть на завалах власного будинку Фото "Суспільного"

Что известно об ударе по Полтавщине 7 июня

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе.

Из-под завалов разрушенного дома спасли женщину. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Председатель ОВА 8 июня сообщил, что к большому сожалению, женщина, которую вчера спасли из-под завалов, умерла. Врачи боролись за ее жизнь до последнего.

Также Филипп Пронин рассказал, что в результате обстрела повреждено более 50 частных домов.

Медики оказали помощь двум людям с острой реакцией на стресс.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей. Вечная память!