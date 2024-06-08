Муж погибшей в результате атаки России стоит на завалах своего дома: болезненное фото с Полтавщины
8 июня 2024, 16:38Читати новину українською
Источник:"Суспильное"
Бойцы Путина днем 7 июня беспощадно обстреляли Полтавский район. Агрессор попал в частный дом. Из-под завалов достали женщину. К сожалению, позже стало известно, что она умерла.
Журналисты показали фото, от которого крайне трудно сдерживать эмоции, – муж погибшей стоит на завалах своего дома.
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На Полтавщине умерла женщина, спасенная из-под завалов
Так, на обнародованных кадрах муж погибшей женщины стоит на завалах собственного дома. Он никого не пускает на это место.
Что известно об ударе по Полтавщине 7 июня
- Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе.
- Из-под завалов разрушенного дома спасли женщину. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
- Председатель ОВА 8 июня сообщил, что к большому сожалению, женщина, которую вчера спасли из-под завалов, умерла. Врачи боролись за ее жизнь до последнего.
- Также Филипп Пронин рассказал, что в результате обстрела повреждено более 50 частных домов.
- Медики оказали помощь двум людям с острой реакцией на стресс.