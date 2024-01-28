Работали более 150 спасателей: в Полтавской области потушили масштабный пожар после ракетного удара
Источник:Филипп Пронин
Пожар, вспыхнувший на промышленном объекте в результате ракетного удара вечером 27 января, наконец-то удалось потушить. Огонь охватил 1000 квадратных метров. К тушению привлекли более полутора сотен спасателей и почти 50 единиц техники.
В 10:46 28 января начальник Полтавской ОВА сообщил, что пожар на промышленном объекте был ликвидирован. К счастью, жертв и пострадавших в результате ракетного удара нет, передает 24 Канал.
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Привлекли специалистов из соседних областей
Более полутора сотен спасателей тушили огонь на площади более 1000 квадратных метров. Привлекали почти 50 единиц техники. В ликвидации пожара участвовали и специалисты из соседних областей. Искренне благодарим их за помощь,
– подчеркнул Пронин.
Чиновник отметил, что пожар вспыхнул в результате российского удара двумя ракетами "Искандер-М" по промышленному объекту Кременчугского района. К счастью, люди не пострадали.
"Враг обязательно будет наказан! Спасибо нашим Силам обороны и спасателям за преданную работу! Слава Украине!"– подчеркнул глава ОВА.
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Что известно об обстреле Полтавской области 27 января
- Около 8 часов вечера Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили ракеты. Они направлялись в сторону Полтавы и Кременчуга.
- Уже через несколько минут в Кременчуге сообщили о взрывах. Вскоре они прозвучали и в Полтаве.
- Позже глава ОВА сообщил, что агрессор атаковал Полтавскую область ракетами. В области работала ПВО.
- Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района. Прилет вызвал пожар.
- Утром в Воздушных силах уточнили, что Россия ударила двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавской области. Атаковали из района Воронежской области.