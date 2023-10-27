Спрятаться было невозможно, – мэр Изюма прокомментировал ракетный удар по пожарной части
Источник:Суспильне
Ночью 27 октября российский враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм. К сожалению, пострадали спасатели.
По предварительным данным, удары нанесли двумя ракетами "Искандер". Об этом рассказал изюмский городской голова Валерий Марченко.
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Новые подробности об ударе по пожарной части Изюма
По словам Марченко, в результате удара частично были разрушены частные дома, расположенные вблизи пожарной части. Сейчас специалисты осматривают повреждения и помогают людям устранять последствия.
Мэр подчеркнул, что ракетный обстрел произошел до сигнала воздушной тревоги и в помещении были дежурные, поэтому "спрятаться было невозможно".Обратите внимание! В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что ночью 27 октября враг выпустил баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области в направлении Харьковщины.
Удар по Изюму 27 октября: что известно
- В ГСЧС сообщали, что ночью враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм.
- К сожалению, 8 спасателей пострадали.
- Было повреждено само здание и 13 единиц техники.
- Сейчас 4 сотрудника находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что ночью Николаевщина также подверглась вражеской атаке БпЛА типа "Shahed 131/136". Два из них были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. За пределами города Вознесенск были зафиксированы удары вражескими БпЛА типа Shahed 131/136. В результате попадания произошел пожар, который был локализован в 06:00. К счастью, обошлось без пострадавших.