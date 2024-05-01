Атака на Рязанский НПЗ: Defence Express объяснило, почему этот завод так важен для России

В ночь на 1 мая в России было довольно громко. Так, в Рязанской области страны-агрессора беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод.

В сети публиковали кадры, на которых был виден масштабный пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. Этот завод расположен в непосредственном пригороде и принадлежит "Роснефти". Его считают одним из крупнейших в России по объему продукции.

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Являются стратегическими для России

Рязанский НПЗ имеет заявленный объем переработки нефтепродуктов в пределах 16 – 18 миллионов тонн в год. Это делает его одним из крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий, поскольку по объему продукции он стабильно входит в топ-5.

Defence Expres отмечает, что атака по НПЗ вызвала поражение установки первичной переработки нефти. Эксперты считают, что важным в этом является то, что в Рязани находится авиабаза "Дягилево".

Именно там расположен Центр боевого использования и переобучения личного состава, 203-й полк авиазаправщиков. Также в этом месте базировались Ту-22М3, которыми враг наносит удары по Украине.

После того, как в сентябре 2023 года некоторые из этих дальних бомбардировщиков на этой авиабазе были поражены конвертированным Ту-141 "Стриж", Россия, скорее всего, их оттуда вывела. Также этот аэродром используется 360-м авиаремонтным заводом, специализирующимся на Ту-22М3, Ту-95МС и Ил-76 и машинах на его базе,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что сам нефтеперерабатывающий завод, а также другие объекты в Рязани являются стратегическими для России. Однако несмотря на "методические удары Украины" в России не смогли реализовать надежную противовоздушную оборону.

Рязанский НПЗ атаковали дроны ГУР