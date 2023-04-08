Эта гидра пустила щупальца во многих странах: почему очень важны санкции против "Росатома"

8 апреля 2023, 15:05
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Введенные против России санкции усугубляют жизнь ее населения. Но Западу нужно решиться на очень серьезный шаг, а именно – ввести санкции против корпорации "Росатом".

Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Лисный. Он подчеркнул, что нужно забрать еще один рычаг, поддерживающий экономику страны-агрессора.

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Россиянам нужно выключить телевизор

Лисный заметил интересный момент – совсем недавно россияне "хоронили" доллар и рассказывали о том, что будут рассчитываться юанями, "зайчиками", "белочками". Это уже "бьет по их холодильнику". Однако россияне очень специфический народ, и им этого еще мало.

У них приходят сыновья в пакетах, холодильник пустеет, а они все верят в Путина,
– сказал политолог.

Поэтому, по его словам, самое эффективное, что можно сделать – это выключить у них телевизор. Ведь те россияне, которые живут за пределами цивилизации и у них нет телевизора за неимением денег, хотя бы немного похожи на людей.

Почему необходимо ввести санкции против "Росатома": смотрите видео

Нужно ввести санкции против "Росатома"

Политолог отметил, что пока у россиян работает телевизор и пропаганда промывает мозги, мы не увидим разрушения, которого хотим. Потому что оно должна быть комплексным, в частности, военное поражение и экономические проблемы, которые будут носить хронический характер.

Он считает, что Западу нужно решиться на очень серьезный шаг, в частности, в 11 пакете ввести санкции против "Росатома".

Потому что "Росатом" кормит эту гидру очень серьезно. И эта гидра запустила свои щупальца очень глубоко в экономики мощных стран,
– подчеркнул Лисный.

Он добавил, что, если уже накануне зимы решились отказаться от газа и не замерзли, то нужно уже делать следующий шаг, чтобы забрать еще один рычаг, поддерживающий экономику страны-агрессора.

Больше о санкциях против России

  • 25 февраля Европейский Союз официально утвердил десятый пакет санкций против России. В него вошли 121 физическое и юридическое лицо, а также ограничения, касающиеся торговли и пропагандистских СМИ.
  • Под санкции 10 пакетов попали военное руководство России, командиры ЧВК "Вагнера", а также ряд предприятий, выполняющих госзаказ. В частности, омбудсмен Татьяна Москалькова, "Тинькофф" банк, ряд предприятий "Росатома".
  • В Россию с начала полномасштабного вторжения наложили ряд санкций. Но, по данным FT, это не помешало ей скупать электронику. Известно, что только одна британская компания поставила ее на 1,2 миллиарда долларов.
Автор: Аліна Вишневська