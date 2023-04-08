Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Лісний. Він наголосив, що потрібно забрати ще один важіль, який підтримує економіку країни-агресорки.

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Росіянам потрібно вимкнути телевізор

Лісний зауважив цікавий момент – зовсім нещодавно росіяни "хоронили" долар та розповідали про те, що будуть розраховуватися юанями, "зайчиками", "білочками". Це вже "б'є по їхньому холодильнику". Проте росіяни – дуже специфічний народ, і їм цього ще замало.

У них приходять сини в пакетах, холодильник пустішає, а вони все вірять у Путіна,

– сказав політолог.

Тому, за його словами, найефективніше, що можна зробити, – це вимкнути у них телевізор. Адже ті росіяни, які живуть за межами цивілізації та не мають телевізора через брак грошей, хоча б трохи схожі на людей.

Чому необхідно запровадити санкції проти "Росатому": дивіться відео

Треба запровадити санкції проти "Росатому"

Політолог зазначив, що поки у росіян працює телевізор і пропаганда промиває мізки, ми не побачимо руйнації, якої хочемо. Тому що вона має бути комплексною, зокрема, воєнна поразка та економічні негаразди, які матимуть хронічний характер.

Він вважає, що Заходу треба наважитися на дуже серйозний крок, зокрема, в 11 пакеті запровадити санкції проти "Росатому".

Тому що "Росатом" годує цю гідру дуже серйозно. І ця гідра запустила свої щупальця дуже глибоко в економіки потужних країн,

– наголосив Лісний.

Він додав, що, якщо вже напередодні зими наважилися відмовитися від газу й не замерзли, то треба вже робити такий крок, щоб забрати ще один важіль, який підтримує економіку країни-агресорки.

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