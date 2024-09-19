Уничтожение склада в Торопце: как повлияет на ракетные удары по Украине и ситуацию на фронте

Украинские военные уничтожили российский склад с боеприпасами и ракетами в Тверской области. Подобные операции Силы обороны прежде всего проводят с целью уменьшения ракет, которые может применить враг.

В эфире 24 Канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, как атака может повлиять на подготовку массированных ракетных ударов по Украине и ситуацию на фронте.

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Какая новая особенность размещения складов у врага

Удар по складу в Торопце прежде всего направлен на уничтожение баллистических ракет, чтобы минимизировать последствия и отсрочить обстрелы, к которым готовится враг. Заметим, есть информация о том, что страна-агрессор увеличила производство "Искандеров". Соответственно угроз стало больше.

ВСУ отработали по составу очень эффективно, работа блестящая. В общем я думаю, что она будет продолжена,

– отметил Мусиенко.

Состав был укомплектован не на 100%, однако его уничтожение все равно является существенной потерей для врага. По мнению военного эксперта, украинские Силы обороны продолжат охоту, потому что цели еще есть.

Обратите внимание! Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что всего на территории России пять крупных складов с боеприпасами, которые сейчас функционируют.

Впрочем, теперь появилась еще одна особенность – враг начал чаще применять так называемые полевые склады. То есть россияне вывозят ракеты и боеприпасы из арсеналов и расконцентрируют в лесополосах, в лесах. Оккупанты надеются, что так якобы менее заметно, например, со спутников. Однако в Воронежской области склад, который ВСУ успешно поразили, тоже был в лесу.

Какие последствия для фронта

Была информация, что якобы на этом складе хранились артиллерийские боеприпасы, которые оккупанты используют, в том числе и на Курщине, и на Харьковщине. Мусиенко сказал, как действительно это влияет на вражескую группировку "Север".

Это, конечно, имеет эффект, но он временный. Очевидно, что для врага это создаст проблемы, которыми украинские военные могут воспользоваться,

– отметил военный эксперт.

Далее оккупанты начнут переориентировать свою логистическую инфраструктуру. Но параллельно будет происходить наблюдение и соответственно появится еще одна дополнительная точка на карте, по которой нужно целиться.

Чем били по складу

По мнению Мусиенко, арсенал с ракетами и боеприпасами в Тверской области украинские военные могли поразить различными типами дронов. К тому же удар был организован таким образом, чтобы несколько дезориентировать и перегрузить российскую систему противовоздушной обороны.

В целом это удалось, потому что фактически дроны зашли роем. На кадрах, которые есть в сети, видно, что взрываться начало синхронно. Не исключаю, что среди них мог быть дрон "Паляница",

– предположил военный эксперт.

Также была версия, что, возможно, даже не дроны, а дальнобойные западные ракеты и Украина непублично имеет разрешение на поражение российских объектов. Впрочем, по километражу несколько далеко, ракеты могли бы не достать.

"Я бы не исключал боевое испытание украинской баллистической ракеты, но вряд ли будет использование ракет-партнеров до встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена", – добавил Мусиенко.

