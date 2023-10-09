Есть жители, в которых погибли 13 человек из семьи: печальные детали трагедии в Грозе

Днем 5 октября оккупанты нанесли ракетный удар по магазину и кафе в селе Гроза Харьковской области. В настоящее время 5 человек считаются пропавшими без вести в результате этой атаки.

Как сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, сейчас идет работа над идентификацией погибших. Полиция и эксперты в моргах и ДНК-лабораториях работают уже 4 сутки подряд.

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Масштаб трагедии сложно представить. У некоторых жителей в результате ракетной атаки по Грозе погибли сразу 13 человек из семьи.

Делали похороны для товарища

Андрей Билоус, чей брат погиб в результате удара по Грозе, также должен был приехать на похороны односельчанина. Однако в последний момент мужчину вызвали на работу.

Ракетная атака была неожиданной. Сначала казалось, что взрыв случился у поселка городского типа Шевченково. Птом выяснилось, что ракета прилетела по Грозе. Андрей звонил своему брату, но тот уже не отвечал.

Перехоронили нашего товарища и бывшего соседа. Его привезли из Днепра. Мой брат Виталий сказал за 2 дня до того, что будут похороны. Я тоже собирался, но на работу пришлось пойти. Затем прилетела ракета. Я начинаю Виталика набирать, а он вне зоны. Много тел разбросало, а он так и остался сидеть на стуле,

– рассказал Андрей Билоус.

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Известно, что специалисты провели 168 ДНК-исследований. Еще 63 – в процессе. По состоянию на 9 октября удалось опознать 49 тел.

Трагедия в Грозе: коротко