Есть жертвы: последствия российского удара по больнице в Селидово
Вечером 20 ноября российские оккупанты обстреляли Селидово в Донецкой области. В частности, две вражеские ракеты попали в городскую больницу.
Директор медучреждения Игорь Кияшко рассказал 24 Каналу о последствиях российского удара. По его словам, больница получила значительные повреждения.
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"Один корпус почти разрушен, второй корпус – полуразрушен. Очень большие повреждения и в главном корпусе, и в подсобных помещениях", – отметил Кияшко.
Последствия российского удара по Селидовской больнице / Фото 24 Канала
В результате вражеской атаки один человек погиб. Еще несколько пациентов и двое работников получили травмы – их состояние удовлетворительное.
Последствия российского удара по Селидовской больнице / Фото 24 Канала
Селидовская больница работает во внештатном режиме
Персонал медучреждения пытается преодолеть последствия чрезвычайной ситуации. Больных переориентируют в ближайшие больницы – новогродовскую, мирноградскую, покровскую.
Последствия российского удара по Селидовской больнице / Фото 24 Канала
"Если сюда кто-то обратится, мы оказываем экстренную помощь и доставляем в ближайшие больницы. В таком режиме мы будем работать, пока не восстановим дееспособность больницы", – констатировал Кияшко.
Последствия российского удара по Селидовской больнице / Фото 24 Канала
Россияне ударили по Селидово: последние новости
- Кроме больницы, пострадала шахта "Котляревская" на территории Новогродовской территориальной громады. В результате российского удара погиб 63-летний работник.
- К слову, оккупанты обстреляли город в Донецкой области также ночью 16 ноября. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые. Кроме того, разрушены десятки многоэтажек и частных домов.
- Стоит отметить, что в обоих случаях российские оккупанты применили предварительно ракеты с комплекса С-300. У них большая скорость – до цели долетают за 32–42 секунды.