Жителям разбомбленной многоэтажки в Сергеевке собирают помощь

Российская армия ночью 1 июля выпустила ракету по многоэтажке в Сергеевке, в которой жили около 150 человек. Теперь этим жильцам нужна помощь.

Часть квартир разрушена полностью. Ведь ракета уничтожила стены и плиты на этажах.

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В Одесском городском совете сообщили, что тем жителям, чьи дома сильно пострадали, нужна помощь. Ее собирают в городском гуманитарном центре помощи ежедневно с 09:00 до 17:00 по адресу: улица Ришельевская, 18 ОШ №117. Отметим, что вход с улицы Жуковского.

Что нужно пострадавшим

Летняя одежда;

одеяла и подушки;

постельное белье;

полотенца;

продукты, в частности – длительного хранения;

средства гигиены

Присоединиться к сбору могут все неравнодушные.

Детали об атаке Одесской области 1 июля

Смотрите больше – детали ракетного обстрела Одесской области: видео

2 июля в Одесской области объявлен траур по погибшим. Развлекательные мероприятия и спортивные состязания запрещены. Также нужно опустить государственные флаги на постройках.