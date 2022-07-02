Жителям разбомбленной многоэтажки в Сергеевке собирают помощь

2 июля 2022 , 13:12
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Источник:

Одесский горсовет

Российская армия ночью 1 июля выпустила ракету по многоэтажке в Сергеевке, в которой жили около 150 человек. Теперь этим жильцам нужна помощь.

Часть квартир разрушена полностью. Ведь ракета уничтожила стены и плиты на этажах.

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В Одесском городском совете сообщили, что тем жителям, чьи дома сильно пострадали, нужна помощь. Ее собирают в городском гуманитарном центре помощи ежедневно с 09:00 до 17:00 по адресу: улица Ришельевская, 18 ОШ №117. Отметим, что вход с улицы Жуковского.

Что нужно пострадавшим

  • Летняя одежда;
  • одеяла и подушки;
  • постельное белье;
  • полотенца;
  • продукты, в частности – длительного хранения;
  • средства гигиены

Присоединиться к сбору могут все неравнодушные.

Детали об атаке Одесской области 1 июля

Обратите внимание! 2 июля в Одесской области объявлен траур по погибшим. Развлекательные мероприятия и спортивные состязания запрещены. Также нужно опустить государственные флаги на постройках.

Смотрите больше – детали ракетного обстрела Одесской области: видео

 

Автор: Софія Мінджоса