"Можем умножать на 10": какое реальное количество пострадавших россиян может быть в Севастополе

Во временно оккупированном Севастополе 22 сентября прогремел мощный взрыв. Произошло попадание в штаб Черноморского флота, расположенного в центре города. Пострадавших оккупантов в результате этого могут быть десятки.

Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, на месте находилось около 20 карет скорой помощи.

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"Хлопок" в Севастополе

Российское так называемое минобороны заявило, что в результате инцидента погиб один военный. Затем оккупанты отметили, что он пропал без вести. В то же время российские телеграмм-каналы пишут по меньшей мере о шести пострадавших.

Ложь о 2 – 6 пострадавших. Мы уже можем умножать на 10, а может и больше. Я думаю, пострадало больше,

– отметил Тизенгаузен.

Он подчеркнул, что по предварительным данным там могло разрушиться два этажа, что свидетельствует об очень точном попадании. Взрывной волной вынесло все окна, откуда разлетались куски мебели.

"Сейчас их развезут по больницам и станет понятно, кто там и как пострадал. Это равно удару по крейсеру "Москва" – удар по штабу Черноморского флота. Это центр управления. По кадровому составу, эффекту и престижу этот удар – уникален. Россияне долго от него будут отходить, но не успеют, потому что у меня есть ощущение, что прилетит еще раз", – отметил политтехнолог.

Борис Тизенгаузен о "хлопке" в Севастополе: смотреть видео

Еще один вывод, который можно сделать после событий в Севастополе – российское ПВО бесполезно. Об этом свидетельствует и предыдущий "хлопок" в Верхнесадовом, что вблизи Севастополя. Там расположен командный пункт россиян.

"По разным оценкам пострадавших, имею в виду погибших и раненых, около сотни. То есть выходит, что высший командный состав Черноморского флота серьезно проредился вместе со штабом", – добавил Тизенгаузен.

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