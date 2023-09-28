Тотальный хаос: как выглядит разрушенный штаб Черноморского флота в Крыму

В сети опубликовали фото атакуемого Силами Обороны крымского штаба Черноморского флота. Снимок еще раз подтверждает разрушения, возникшие в результате мощного прилета по базе.

Известно, что в момент попадания там проходила встреча высокопоставленных военнослужащих. В частности, ССО сообщили о ликвидации адмирала Соколова – россияне вопреки этому опубликовали видео с якобы "живым" командующим.

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Попадание по российскому объекту

Прямо посреди дня 22 сентября прилетело по штабу командование Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе. Взрыв даже официально подтвердил Минобороны России – однако в своем стиле заявил об отсутствии жертв.

В сети опубликовали фото разрушенного штаба вблизи. На снимке видно, что здание не подлежит дальнейшей эксплуатации – оно буквально в развалинах. Все перекрытия разрушены, а само здание внутри полностью заваленная. В ближайшее время там точно не будет заседать ни один оккупант.

Штаб Черноморского флота уничтожен / фото из телеграм-каналов

Атака по штабу оккупантов