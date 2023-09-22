Лучше – больше, – Игнат заявил, что по штабу Черноморского флота могла прилететь не одна ракета
Источник:Новости.LIVE
В Крыму 22 сентября неспокойно, в частности, известно об ударе по штабу Черноморского флота. Спикер Воздушных сил прокомментировал эти события.
В Севастополь, вероятно, прилетела не одна ракета. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, по штабу Черноморского флота лучше запускать сразу несколько ракет.
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Это ослабит работу Черноморского флота.
Спикер Воздушных сил прокомментировал обстрел штаба Черноморского флота России. Он выразил надежду на "лучший" результат удара.
Одну ракету пускать можно, но лучше – больше,
– сказал Юрий Игнат.
Он также заявил, что Крым скоро будет уволен, а также добавил, что поражение штаба в Севастополе ослабит работу Черноморского флота России.
Удар по штабу Черноморского флота: основное
- Штаб Черноморского флота России в Севастополе подвергся атаке 22 сентября. Минобороны России признало удар по штабу. В российском ведомстве подтвердили, что по Севастополю было нанесенный ракетный удар. Но оккупанты фантазируют, что якобы силы "ПеВеО" сбили 5 ракет.
- В ВСУ подтвердили удар. Этот день и этот прилет приближает деоккупацию Крым. В Воздушных силах ВСУ отметили: окупантов предупреждали о том, что "продолжение следует".
- Перед ударом по штабу Черноморского флота России в Севастополе было учтено все. Партизаны по движению "Атеш" рассказали подробности атаки. Оказалось, что удар по штабу корректировали агенты "АТЕШ" и обычные севастопольцы. Партизаны поблагодарили севастопольцев и своих агентов за работу и признались, что без них ничего не получилось бы. Также они поблагодарили минобороны России, ведь из-за их действий к сотрудничеству удается привлекать все больше офицеров Черноморского флота страны-агрессора.