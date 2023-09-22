Лучше – больше, – Игнат заявил, что по штабу Черноморского флота могла прилететь не одна ракета

В Крыму 22 сентября неспокойно, в частности, известно об ударе по штабу Черноморского флота. Спикер Воздушных сил прокомментировал эти события.

В Севастополь, вероятно, прилетела не одна ракета. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, по штабу Черноморского флота лучше запускать сразу несколько ракет.

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Это ослабит работу Черноморского флота.

Спикер Воздушных сил прокомментировал обстрел штаба Черноморского флота России. Он выразил надежду на "лучший" результат удара.

Одну ракету пускать можно, но лучше – больше,

– сказал Юрий Игнат.

Он также заявил, что Крым скоро будет уволен, а также добавил, что поражение штаба в Севастополе ослабит работу Черноморского флота России.

Удар по штабу Черноморского флота: основное