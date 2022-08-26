ВСУ разрушили штаб оккупантов в Приазовском: мэр назвал причины, почему "референдум" невозможен

Вчера, 25 августа, ВСУ разрушили штаб оккупантов в поселке Приазовское, что неподалеку от Мелитополя. Следовательно, у россиян все меньше шансов на проведение фейкового референдума.

Так, в двух ОТГ проведение голосования почти невозможно. В одной был уничтожен основной организатор, а в другой – штаб. Об этом 24 каналу сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Коллаборанты отказываются сотрудничать

Среди коллаборантов, согласившихся работать в избирательных комиссиях, наблюдается нежелание сотрудничать с оккупантами. "Они всем гарантировали безопасность, что никто их не будет трогать и ни о чем не узнает. Но мы видим совсем другую реакцию", – сказал Федоров.

Захватчики будут ходить по квартирам с так называемым "социологическим опросом"

Оккупационные власти города постоянно меняют планы проведения псевдореферендума. "Конечно, они хотели его провести как в 2014 году в Крыму – помпезно и торжественно, показать, что 110% проголосовало за присоединение к россии. По словам Федорова, на временно оккупированных территориях Запорожской области, особенно в Мелитополе, это сделать невозможно по нескольким причинам" :

После шести месяцев оккупации жители города не готовы поддерживать врага. "Когда они начали обходить квартиры и опрашивать людей о том, кто готов поддержать вступление города Мелитополя в россию, они получили шокирующий результат – менее 10% согласились поддержать оккупантов". Он подчеркнул, что это после тотального прессинга населения и жизни людей без свободного доступа к правдивой информации. Две недели назад местное движение сопротивления объявило охоту на тех, кто причастен к организации псевдореферендума. Следовательно, количество желающих поддерживать врага и помогать ему с реализацией замысла значительно уменьшилось. Оккупационные власти могут сделать фейковую массовку на одном участке, чтобы показать, что "110% проголосовали". Но сегодня они отказались от процесса единого дня голосования. Речь идет только о социологическом опросе по квартирам.

Это точно не о референдуме, это точно не о демократии, это точно не о волеизъявлении. Все те, кто будет способствовать проведению этого опроса, будут сидеть в тюрьме не менее 10 лет. Все точно не убегут, все точно сядут,

– подчеркнул мэр Мелитополя.

Ситуация в Мелитополе: коротко

Ситуация в Мелитополе: смотрите видео