ВСУ разрушили штаб оккупантов в Приазовском: мэр назвал причины, почему "референдум" невозможен
Вчера, 25 августа, ВСУ разрушили штаб оккупантов в поселке Приазовское, что неподалеку от Мелитополя. Следовательно, у россиян все меньше шансов на проведение фейкового референдума.
Так, в двух ОТГ проведение голосования почти невозможно. В одной был уничтожен основной организатор, а в другой – штаб. Об этом 24 каналу сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
К теме Смерть гауляйтера сушко: зачистка фсб или работа партизан – что говорит мэр Мелитополя
Коллаборанты отказываются сотрудничать
Среди коллаборантов, согласившихся работать в избирательных комиссиях, наблюдается нежелание сотрудничать с оккупантами. "Они всем гарантировали безопасность, что никто их не будет трогать и ни о чем не узнает. Но мы видим совсем другую реакцию", – сказал Федоров.
Захватчики будут ходить по квартирам с так называемым "социологическим опросом"
Оккупационные власти города постоянно меняют планы проведения псевдореферендума. "Конечно, они хотели его провести как в 2014 году в Крыму – помпезно и торжественно, показать, что 110% проголосовало за присоединение к россии. По словам Федорова, на временно оккупированных территориях Запорожской области, особенно в Мелитополе, это сделать невозможно по нескольким причинам" :
- После шести месяцев оккупации жители города не готовы поддерживать врага. "Когда они начали обходить квартиры и опрашивать людей о том, кто готов поддержать вступление города Мелитополя в россию, они получили шокирующий результат – менее 10% согласились поддержать оккупантов". Он подчеркнул, что это после тотального прессинга населения и жизни людей без свободного доступа к правдивой информации.
- Две недели назад местное движение сопротивления объявило охоту на тех, кто причастен к организации псевдореферендума. Следовательно, количество желающих поддерживать врага и помогать ему с реализацией замысла значительно уменьшилось.
- Оккупационные власти могут сделать фейковую массовку на одном участке, чтобы показать, что "110% проголосовали". Но сегодня они отказались от процесса единого дня голосования. Речь идет только о социологическом опросе по квартирам.
Это точно не о референдуме, это точно не о демократии, это точно не о волеизъявлении. Все те, кто будет способствовать проведению этого опроса, будут сидеть в тюрьме не менее 10 лет. Все точно не убегут, все точно сядут,
– подчеркнул мэр Мелитополя.
Ситуация в Мелитополе: коротко
- Временно оккупированный Мелитополь остается непокоренным. Жители города не готовы поддерживать врага даже под дулом автомата.
- Оккупационные власти продолжают готовиться к псевдореферендуму, однако все пошло не по плану. Так, россияне собираются устроить "голосование на дому".
- оккупанты пытаются внедрять свои причудливые порядки даже в детсадах. Они собирают с родителей странные расписки, которые "за жизнь и здоровье ответственности не несут".
- Мелитопольцы ждут освобождения украинскими военными своего края. На Запорожском направлении ВСУ уже долгое время не уступают ни метро земле.
- В городе активно работают партизаны, которые решительно расправятся с предателями Украины. Недавно они взорвали автомобиль известного коллаборанта олега шостака.
Ситуация в Мелитополе: смотрите видео