Так, у двох ОТГ проведення голосування майже неможливе. В одній було знищено основного організатора, а в іншій – штаб. Про це 24 каналу сказав мер Мелітополя Іван Федоров.

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Колаборанти відмовляються співпрацювати

Серед колаборантів, які погодилися працювати у виборчих комісіях, спостерігається небажання співпрацювати з окупантами. Вони всім гарантували безпеку, що ніхто їх не чіпатиме і ні про що не дізнається. Але ми бачимо зовсім іншу реакцію", – сказав Федоров.

Загарбники ходитимуть по квартирах з так званим "соціологічним опитуванням"

Окупаційна влада міста постійно змінює плани щодо проведення псевдореферендуму. "Звичайно, вони хотіли його провести як у 2014 році у Криму – помпезно й урочисто, показати, що 110% проголосувало за приєднання до росії. За словами Федорова, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, особливо у Мелітополі, це зробити неможливо з декількох причин:

Після шести місяців окупації мешканці міста не готові підтримувати ворога. "Коли вони почали обходити квартири й опитувати людей про те, хто готовий підтримати вступ міста Мелітополя до росії, вони отримали шокуючий результат – менш ніж 10% погодилися підтримати окупантів". Він наголосив: це після тотального пресингу населення та життя людей без вільного доступу до правдивої інформації. Два тижні тому місцевий рух опору оголосив полювання на тих, хто причетний до організації псевдореферендуму. Відтак кількість охочих підтримувати ворога та допомагати йому з реалізацією задуму значно зменшилася. Окупаційна влада може зробити фейкову масовку на одній дільниці, аби показати, що "110% проголосували". Але сьогодні вони відмовилися від процесу єдиного дня голосування. Мовиться лише про соціологічне опитування по квартирах.

Це точно не про референдум, це точно не про демократію, це точно не про волевиявлення. Усі ті, хто сприятиме проведенню цього опитування, сидітимуть у в'язниці щонайменше 10 років. Всі точно не втечуть, усі точно сядуть,

– наголосив мер Мелітополя.

Ситуація у Мелітополі: коротко

Ситуація у Мелітополі: дивіться відео