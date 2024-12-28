Ракеты могли ударить по складу с "Шахедами": показываем на карте, где это произошло

26 декабря Силы обороны нанесли мощные удары по Орловской области. Вследствие атаки был уничтожен склад по хранению и ремонту "Шахедов".

В Генштабе говорят, что военный объект не спасла даже защита из ряда бетонных сооружений, передает 24 Канал.

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Где располагался склад "Шахедов", куда наведался "хлопок"

РосСМИ тем временем пишут, что о том, что склад с дронами-камикадзе был атакован британскими ракетами Storm Shadow. В Воздушных силах ВСУ пока не комментировали, чем именно был поражен объект.

Впрочем, по данным медиа, Украина использовала по меньшей мере 3 дальнобойные ракеты. Известно о двух погибших и 7 раненых оккупантов.

Атака случилась около 15:40 между селом Цимбулово и селом Руднево Болховского района.

Где в России Украина ударила Storm Shadow: смотрите на карте

Справка: Россия нарастила производство "Шахедов". Секретный завод в Алабуге изготовил почти 6000 тысяч таких дронов.

К слову, в ГУР назвали причину сильных взрывов в Московской области ночью 27 декабря.