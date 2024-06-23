Разрушения колоссальные: в сети показали фото склада хранения "Шахедов" в Ейске

В ночь на 21 июня Военно-морские силы Вооруженных сил Украины вместе со Службой безопасности уничтожили склад "Шахедов" в Ейске. Впоследствии в сети показали кадры, демонстрирующие впечатляющие последствия удара.

Сначала спутниковые фото последствий удара в Ейске выложил в соцсети Х военный аналитик Брэди Африк. На снимках легко можно увидеть, что 11 апреля сооружение было целым, а уже 22 июня – разрушенным.

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Удар по складу "Шахедов" в Ейске

В Ейске также были уничтожены и квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков "Shahed-136/Герань-2" и курсанты, которые учились наносить удары по Украине.

Новые снимки места сборки "Шахедов" уже были сделаны на земле. Судя по кадрам, российский стратегический объект был уничтожен полностью.

В Ейске был уничтожен склад "Шахедов" / Фото: соцсети

В Военно-морских силах отмечали, что бойцы вместе с военными из Сил обороны, продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе.

Военно-морские силы ВСУ ударили по российскому Ейску / Фото: соцсети

Утром 23 июня Генштаб отчитался также о поражении пункта управления мотострелкового полка противника, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.