Потрясающее количество оружия: что могли уничтожить на военном складе в Торопце

Ночью 18 сентября беспилотники атаковали воинскую часть в Торопце Тверской области, там до сих пор пылает и детонирует склад боеприпасов. Взрывы и пожар такие сильные, что местное население эвакуируют.

Хотя россияне убеждают, что пожар вызвали лишь "обломки дрона", очевидно, что для атаки использовали большое количество беспилотников. Что же хранилось на огромном складе в Тверской области 24 каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

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Что хранили на складе БК в Торопце

Украинское оружие поразило один из крупнейших арсеналов в России – 107-й арсенал ГРАУ в Тверской области, на котором хранили примерно 30 тысяч тонн различного типа боеприпасов.

Там была и номенклатура боеприпасов для РСЗО баллистические ракеты, по некоторым данным и северокорейские KN-23, а также зенитно-управляемые ракеты для С-300/С-400. Поэтому и взрыв был достаточно мощным. Было уничтожено большое количество средств поражения, которые используют против Украины,

– отметил Александр Коваленко.

Поскольку это один из крупнейших арсеналов, то он должен быть или под открытием ПВО в радиусе его действия, или же в районе самого арсенала размещают средства противовоздушной обороны, которые должны его защищать.

Поэтому украинские военные структуры провели очень комплекса работу, которая и позволила выполнить такое поражение. В украинских СМИ сообщали, что для атаки использовали более 100 беспилотников.

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"Это был достаточно большой налет дронов-камикадзе. К тому же объект большой. Для того, чтобы ударить по каждой, взрывоопасной зоне, необходимо N-ное количество дронов. Сколько их было точно – известно только организаторам", – объяснил военный обозреватель.

Стоит заметить, в издании Defence Express отметили, что удар по складу в Торопце может "войти в историю", ведь редко когда бывает столь успешный удар еще и в разгаре стратегически важной кампании – операции на Курщине. Аналитики также отметили, что это, возможно, "вообще самый большой склад БК в географически "европейской" части России".