По меньшей мере 6 человек получили ранения в результате удара по Славянску. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

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Сколько человек пострадали в результате атаки на Славянск?

Среди раненых – 9-летний мальчик. В прокуратуре уточнили, что травмы также получили женщины 52, 59 и 65 лет и мужчина. Всех пострадавших госпитализировали с минно-взрывными травмами, множественными резаными и рваными ранами.

Состояние одной из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Также повреждены 24 многоэтажки и 3 автомобиля. На месте работают все ответственные службы. Продолжается ликвидация последствий обстрела.

Россияне воюют с гражданскими, детьми, жилыми домами и мирными городами. Это не случайность и не "ошибка" — это сознательный террор. За каждый такой удар Россия должна ответить,

– подчеркнул глава Донецкой ОГА.

Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях показал последствия авиаудара по городу.

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Жуткие разрушения в Славянске после авиаудара / Фото ОВА, прокуратура

По словам офицера бригады "Рубеж" НГУ Андрея Отченаша, оккупанты добиваются определенных успехов на Славянском направлении. Основной акцент россияне делают на терроре мирных жителей прифронтовых городов.

Он отметил, что захватчики ежедневно атакуют Краматорск КАБами и дронами, пытаясь заставить гражданских выехать. Вместо ударов по логистике оккупанты обстреливают жилые дома, автомобили и гражданских. Несмотря на постоянные обстрелы, жизнь в Славянске и Краматорске продолжается, хотя ситуация остается очень опасной из-за близости фронта.