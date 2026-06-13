Щонайменше 6 людей поранені внаслідок удару по Слов'янську. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Дивіться також Ворожі дрони вгатили по АЗС та "Новій пошті" у Слов'янську

Скільки людей постраждали внаслідок атаки на Слов'янськ?

Серед поранених – 9-річний хлопчик. У прокуратурі уточнили, що травми також отримали жінки 52, 59 і 65 років та чоловік. Усіх постраждалих госпіталізували з мінно-вибуховими травмами, множинними різаними і рваними ранами.

Стан однієї з потерпілих лікарі оцінюють як важкий.

Також пошкоджено 24 багатоповерхівки і 3 автівки. На місці працюють всі відповідальні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Росіяни воюють із цивільними, дітьми, житловими будинками і мирними містами. Це не випадковість і не "помилка" – це свідомий терор. За кожен такий удар Росія має відповісти,

– наголосив глава Донецької ОВА.

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях показав наслідки авіаудару по місту.

Росіяни атакували Слов'янськ бомбами: дивіться відео

Моторошні руйнування у Слов'янську після авіаудару / Фото ОВА, прокуратура

За словами офіцера бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, окупанти мають певні успіхи на Слов'янському напрямку. Основний акцент росіяни роблять на терорі мирних жителів прифронтових міст.

Він зазначив, що загарбники щодня атакують Краматорськ КАБами та дронами, намагаючись змусити цивільних виїхати. Замість ударів по логістиці окупанти обстрілюють житлові будинки, автомобілі та цивільних. Попри постійні обстріли, життя у Слов'янську та Краматорську триває, хоча ситуація залишається дуже небезпечною через близькість фронту.