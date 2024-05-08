За несколько минут до взрыва покинула стадион: харьковчанка вспомнила, какой была атака по городу
Российские войска днем 8 мая атаковали Харьков. Вражеский удар пришелся по спортивной площадке, на которой находились взрослые и дети. Количество раненых возросло до 7 человек, среди них – 4 детей.
В эфире 24 Канала корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала о ситуации в городе и состоянии пострадавших. Она также пообщалась с очевидцами очередного акта российского террора.
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Рассказы очевидцев
Харьковчанка Татьяна буквально за несколько минут до взрыва ушла со стадиона. На площадке женщина проходила свою ежедневную норму в 10 тысяч шагов, поскольку имеет проблемы с коленом.
Девушка сидела, я сумочку возле нее оставила. Она с ребенком была. Стеша – маленькая девочка, вторая рядом бегала, и три мальчика на поле играли. Я находила шаги, и она (девушка с ребенком – 24 Канал) говорит: "Стеша, пошли домой". Мы поднялись по лестнице, а мальчики уже тоже собирались идти, портфели одевали. Я поднялась, и тут бабахнуло. Я упала,
– вспомнила харьковчанка.
В Харькове повреждены три многоэтажки. Газовики отработали на местах, сразу проверили все на предмет утечек. Местные жители максимально сразу сплотились, чтобы ремонтировать, выметать стекло, убирать обломки и тому подобное.
Оно как посыпалось, такое впечатление, будто рядом пролетело. Такой удар был, что я думала, попало в дом,
– рассказала жительница поврежденного дома Валентина.
Эксперты отработали на месте и собрали обломки. Уже ведется работа по установлению типа боеприпаса, которым ударили россияне.
В каком состоянии пострадавшие
Недавно появилась информация от правоохранителей, что еще 2 взрослых обратились к врачам – мужчина 55 лет и женщина 32 лет. В целом в результате российского удара по Харькову пострадали 7 человек. Среди них – трое мальчиков 14, 14 и 15 лет и 8-летняя девочка.
Дети в тяжелом состоянии. У нее (8-летней девочки – 24 Канал) из-за взрыва закрытая черепно-мозговая травма. Она также госпитализирована,
– отметила Черненко.
Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко рассказал, что оккупанты попали в футбольную площадку, которая расположена на территории средней школы Харькова среди жилого массива, где рядом только многоэтажки.
"Трое ребят, которые учатся в этой же школе, вышли среди дня погулять в футбол, потому что дома не было света. У одного констатирована травматическая ампутация конечности, повреждения легких и головы", – добавил Тимошко.
Больше об ударе по Харькову
- Россияне днем 8 мая атаковали Харьков. Вражеский удар пришелся по Салтовскому району города. Оккупанты попали прямо возле школьной спортивной площадки.
- Больше всего пострадали трое мальчиков. Сейчас медики борются за их жизнь. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что обучение в школах города происходит только онлайн, поэтому удар произошел не во время учебного процесса. Дети просто играли в футбол на спортивной площадке.
- В Харьковской облпрокуратуре предположили, что по Харькову россияне ударили ракетой, которая двигалась на сверхнизких высотах, из-за чего ее не заметили на радарах ПВО и не дали сигнал воздушной тревоги.