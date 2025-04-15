Атака на Сумы 13 апреля: появилось видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент удара
- 13 апреля в результате ракетного удара по Сумам пострадали работницы магазина "Дары моря", что зафиксировали камеры наблюдения.
- Видео атаки также было снято во время службы в одной из церквей города, где здание содрогнулось от взрывов.
В результате ракетного удара по Сумам 13 апреля пострадали работницы магазина "Дары моря", расположенного вблизи эпицентра взрывов. Момент прилета зафиксировала камера наблюдения.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.Медиа".
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Момент удара по Сумам попал на видео
В сети появилось видео с камер наблюдения магазина "Дары моря", которые зафиксировали моменты ракетных ударов по Сумам.
Удар по Сумам 13 апреля: смотрите видео
На кадрах видно, что первый удар был менее мощным, поэтому после него заведующая магазином и продавщицы успели выбежать на улицу, чтобы помочь людям, которые пострадали.
Однако, как только они начали помогать раненым, раздался второй взрыв, в результате которого пострадали женщины.
Сейчас они находятся в больнице. Представитель компании рассказал, что больше всего травм получила заведующая магазином.
Момент удара сняли во время службы в церкви
Также появилось видео с моментом атаки россиян, которое сняли во время праздничной службы в одной из церквей города.
Удар по Сумам во время службы в церкви: смотрите видео
На видео видно, что от первого прилета здание вздрогнуло, а из окна церкви был виден густой столб дыма, что поднимался над местом взрыва.
Впоследствии произошел второй взрыв – осколки стекла посыпались вниз, а улицу наполнили звуки сигнализации на автомобилях. После этого люди в церкви начали спускаться в подвал.