Россия ударила по дому в Сумах: в результате атаки много погибших, среди них – дети
Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли угрозы. На этот раз под ударом оказались Сумы.
Россия ударила по многоэтажке в Сумах, есть погибшие и пострадавшие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на прокуратуру Сумской области.
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Что известно о жертвах и пострадавших
В результате российского удара погибли 10 человек, среди них двое детей: 9 и 14 лет. Пострадал 51 человек, из них – пять детей.
За медицинской помощью обратились 20 местных жителей, из них 3 детей,
– говорится в сообщении.
Россия атаковала город ракетами.
Прокуратура начала производство по факту нарушения обычаев войны.
Кроме этого, повреждения получили по меньшей мере 10 многоэтажек и транспортные средства, количество которых сейчас уточняют.
Утром 17 ноября Россия массированно атаковала Украину различными видами ракет и ударными дронами типа "Шахед". Под прицелом снова находилась энергетика. Вследствие этих ударов в Украине ввели почасовые включения света.