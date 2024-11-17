Россия ударила по дому в Сумах: в результате атаки много погибших, среди них – дети

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли угрозы. На этот раз под ударом оказались Сумы.

Россия ударила по многоэтажке в Сумах, есть погибшие и пострадавшие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

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Что известно о жертвах и пострадавших

В результате российского удара погибли 10 человек, среди них двое детей: 9 и 14 лет. Пострадал 51 человек, из них – пять детей.

За медицинской помощью обратились 20 местных жителей, из них 3 детей,

– говорится в сообщении.

Россия атаковала город ракетами.

Прокуратура начала производство по факту нарушения обычаев войны.

Кроме этого, повреждения получили по меньшей мере 10 многоэтажек и транспортные средства, количество которых сейчас уточняют.

Утром 17 ноября Россия массированно атаковала Украину различными видами ракет и ударными дронами типа "Шахед". Под прицелом снова находилась энергетика. Вследствие этих ударов в Украине ввели почасовые включения света.