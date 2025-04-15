Удар по Сумам ранил работников университета и нанес ущерб на сотни миллионов

После жестокого удара по Сумам в Вербное воскресенье в городе полностью разрушен Конгресс-центр Сумского государственного университета. Ректор СумГУ Василий Карпуша говорит, что убытки – на сотни миллионов гривен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Цукр" и "Громадське".

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Что повреждено в Сумах после удара

Первый взрыв полностью разрушил Конгресс-центр, вторая ракета попала в корпус, где размещались институт бизнеса, экономики и менеджмента и институт права. Точная сумма ущерба пока не известна – ее назовут после технической экспертизы. Также эксперты должны определить, можно ли восстановить уничтоженные здания.

"Больше всего повреждены помещения кафедры бизнеса и экономики, в частности управления международного сотрудничества, а также библиотека в Конгресс-центре. По мнению ректора, пострадали практически все подразделения университета, находившиеся во втором корпусе. Сейчас СумГУ занимается сбором всей информации, чтобы привлечь международных партнеров для восстановления корпусов. Ректор говорит, что уже поступило предложение от Ливерпульского университета, который является партнером СумГУ", – сказано в материале.

К сожалению, удары унесли жизни 35 человек. Среди них две студентки учебно-научного медицинского института СумГУ Светлана Штепа и Дарья Лобода. А студентка третьего курса потеряла мать Марину Чудесу и бабушку Людмилу Сергиенко.

24 Канал приводил список всех погибших в Сумах 13 апреля. Светлая память!

Ранены трое работников университета – охранник, уборщица, человек из персонала. Серьезных угроз для их жизни нет.

Как выглядит университет в Сумах после российской атаки / Фото "Цукр" и "Громадське"

В "Громадськом" добавили: в помещении Конгресс-центра университета было запланировано представление для детей. К счастью, в момент удара там никого не было. Охранник выжил чудом.

В результате удара провалился потолок над укрытием заведения.