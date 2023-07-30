Окровавленная женщина и руины на месте прилета: жуткие кадры последствий удара по Сумам
Источник:"Суспильне Сумы
Оккупанты в очередной раз ударили по Сумам вечером 29 июля. На этот раз попали в образовательное заведение. К сожалению, есть по меньшей мере одна жертва и много раненых.
В сети показали видео последствий удара. На кадрах, в частности, можно увидеть окровавленную женщину и как мужчину несут на носилках.
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Страшные последствия попадания по Сумам
На кадрах можно увидеть место прилета. В частности, один из корпусов образовательного учреждения полностью уничтожен.
Скорее всего, пострадали люди, которые проходили по улице в нескольких метрах неподалеку. Ведь минимум одна женщина лежала в крови и ей оказывали помощь. Кроме того, в близлежащих домах выбило окна и повреждения получило здание православного храма, расположенного рядом.
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Также на месте работали экстренные службы – кроме медиков, прибыли еще полиция и пожарные.
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Последний удар по Сумам: что известно
- Взрывы в городе раздались примерно в 20:00. Тогда продолжалась воздушная тревога – Воздушные Силы сообщали о ракетной опасности.
- По последним данным от полиции, по меньшей мере один человек погиб и 5 получили ранения. Все гражданские.
- Также на месте прилета возник пожар. Сейчас идет ее ликвидация.
- По факту преступления было открыто уголовное производство. Речь идет о статье о нарушении законов и обычаев войны.