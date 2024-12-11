Силы обороны ударили по Таганрогскому заводу: там изготавливали кое-что действительно интересное
В ночь на 11 декабря Силы обороны нанесли удар по Таганрогскому авиационному заводу, который расположен в 150 километрах от линии фронта.
В эфире 24 Канала экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что известно об авиационном заводе в Таганроге, который атаковали украинские военные, и какие последствия этого удара.
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Чем особенный Таганрогский завод
Пока неизвестно, чем Вооруженные Силы атаковали Таганрог. Сначала местные писать об атаке беспилотников, однако впоследствии Ростовская власть заявила о ракетном ударе ATACMS.
Про Таганрог здесь действительно интересно. Было попадание в завод, который известен тем, что ранее занимался изготовлением гидросамолетов. То есть самолеты, которые поднимаются в воздух именно с поверхности воды,
– сказал Ступак.
По неофициальным данным, на этом заводе было совещание, где были серьезные специалисты, из которых около 5 человек погибло. Сами россияне говорят, что это большая потеря для России, ведь это были "важные и полезные сотрудники".
Я не знаю, в какой именно сфере. Возможно, это связано с самолетостроением, или с комплексами противовоздушной обороны. Однако Россия сама подтвердила, что это болезненная потеря. Чем меньше качественных специалистов в России, тем лучше для нас, тем медленнее будет работать российский ВПК,
– отметил экс-сотрудник СБУ.
К слову, в результате обстрела сгорели 14 автомобилей. Также была повреждена котельная в Таганроге. Теперь без отопления остались 27 многоквартирных домов.
Кроме этого, этой ночью было "горячо" на Брянщине. Украинские силы атаковали нефтебазу, которая использовалась в военных целях. Ведь именно этот наливной пункт активно использует российская армия для поставки горючего для своих солдат на фронт.